Vietato bere alcolici vicino alla discoteca di Rogno: «Così più sicurezza»

Da sabato 14 novembre le serate al Cocò di Rogno saranno più sicure e controllate: i proprietari della discoteca e l’amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine, hanno condiviso un percorso sfociato in un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e il consumo su area pubblica di bevande alcoliche nelle strade vicine alla discoteca ( il documento indica via Leopardi, via Pascoli, via Montegrappa, via Vittorio Veneto, via dei tigli, via mulini, via Nazario Sauro, via Torquato Tasso) dalle 22 alle 6.

«Non abbiamo mai registrato, all’esterno del locale, grossi problemi, né di ordine pubblico né di carattere sanitario. Qualche diverbio sì, al massimo qualche scaramuccia, ma mai niente di serio» L’ordinanza è valida tutti i giorni, ma è stata pensata per gestire al meglio le serate di apertura del locale, diventato negli ultimi anni il punto di riferimento per i ragazzi e i giovani del Sebino e della Valle Camonica che amano ballare e stare in compagnia tra tavolini prenotati, drink, luci e musica.

Dalle segnalazioni...

«Fino a oggi – spiega il sindaco Valerio Franzoni – non abbiamo mai registrato, all’esterno del locale, grossi problemi, né di ordine pubblico né di carattere sanitario. Qualche diverbio sì, al massimo qualche scaramuccia, ma mai niente di serio». Nonostante questo, l’ordinanza appena pubblicata parla di «segnalazioni» e «richieste di intervento alle forze dell’ordine» da parte dei cittadini per «eventi di disordine riconducibili al bivacco e al consumo di bevande alcoliche all’esterno di locali, parchi e parcheggi».

...al tavolo di lavoro

«Per queste ragioni – aggiunge il sindaco – abbiamo riunito un tavolo di lavoro con carabinieri, Polizia locale e i titolari della discoteca per decidere insieme quali strategie adottare per migliorare ulteriormente la sicurezza dei giovani che frequentano il locale, in particolare quando aspettano di entrare, quando escono e sono in attesa dei genitori o degli adulti per tornare a casa. L’ordinanza ha carattere preventivo e credo che darà buoni risultati».

Capienza che sfiora le 500 persone

Il Cocò Clubbing ha una capienza che sfiora le 500 persone e i proprietari hanno investito negli ultimi due anni parecchie risorse per adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza: «Nel 2025 – racconta Massimo Cedri, uno dei titolari – abbiamo effettuato una profonda ristrutturazione e il mese scorso abbiamo rinnovato la licenza di pubblico spettacolo “tipo C” quella che consente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento, ballo e musica».

Obiettivo divertimento sicuro

Il Cocò è aperto tutti i sabati sera e qualche venerdì al mese; è frequentato normalmente da giovani fra i 16 e i 25 anni, mentre qualche serata è proposta agli over 30 e solitamente si balla dalle 23 alle 4.