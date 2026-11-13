Vietato bere alcolici vicino alla discoteca di Rogno: «Così più sicurezza»
DIVERTIMENTO NOTTURNO. L’ordinanza anti-bivacco in vigore da sabato 14 novembre fuori dal Cocò. Stop anche all’asporto di bevande. Il provvedimento deciso dopo il confronto con forze dell’ordine e titolari. Il sindaco: «Tuteliamo i giovani».Lettura 2 min.
Rogno
Da sabato 14 novembre le serate al Cocò di Rogno saranno più sicure e controllate: i proprietari della discoteca e l’amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine, hanno condiviso un percorso sfociato in un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e il consumo su area pubblica di bevande alcoliche nelle strade vicine alla discoteca ( il documento indica via Leopardi, via Pascoli, via Montegrappa, via Vittorio Veneto, via dei tigli, via mulini, via Nazario Sauro, via Torquato Tasso) dalle 22 alle 6.
«Non abbiamo mai registrato, all’esterno del locale, grossi problemi, né di ordine pubblico né di carattere sanitario. Qualche diverbio sì, al massimo qualche scaramuccia, ma mai niente di serio»
L’ordinanza è valida tutti i giorni, ma è stata pensata per gestire al meglio le serate di apertura del locale, diventato negli ultimi anni il punto di riferimento per i ragazzi e i giovani del Sebino e della Valle Camonica che amano ballare e stare in compagnia tra tavolini prenotati, drink, luci e musica.
Dalle segnalazioni...
«Fino a oggi – spiega il sindaco Valerio Franzoni – non abbiamo mai registrato, all’esterno del locale, grossi problemi, né di ordine pubblico né di carattere sanitario. Qualche diverbio sì, al massimo qualche scaramuccia, ma mai niente di serio». Nonostante questo, l’ordinanza appena pubblicata parla di «segnalazioni» e «richieste di intervento alle forze dell’ordine» da parte dei cittadini per «eventi di disordine riconducibili al bivacco e al consumo di bevande alcoliche all’esterno di locali, parchi e parcheggi».
...al tavolo di lavoro
«Per queste ragioni – aggiunge il sindaco – abbiamo riunito un tavolo di lavoro con carabinieri, Polizia locale e i titolari della discoteca per decidere insieme quali strategie adottare per migliorare ulteriormente la sicurezza dei giovani che frequentano il locale, in particolare quando aspettano di entrare, quando escono e sono in attesa dei genitori o degli adulti per tornare a casa. L’ordinanza ha carattere preventivo e credo che darà buoni risultati».
Capienza che sfiora le 500 persone
Il Cocò Clubbing ha una capienza che sfiora le 500 persone e i proprietari hanno investito negli ultimi due anni parecchie risorse per adeguarlo ai nuovi standard di sicurezza: «Nel 2025 – racconta Massimo Cedri, uno dei titolari – abbiamo effettuato una profonda ristrutturazione e il mese scorso abbiamo rinnovato la licenza di pubblico spettacolo “tipo C” quella che consente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento, ballo e musica».
Obiettivo divertimento sicuro
Il Cocò è aperto tutti i sabati sera e qualche venerdì al mese; è frequentato normalmente da giovani fra i 16 e i 25 anni, mentre qualche serata è proposta agli over 30 e solitamente si balla dalle 23 alle 4.
«Siamo i primi a volere un divertimento sicuro per i nostri utenti e l’ordinanza che il Comune ha pubblicato consentirà ai ragazzi di essere più tutelati anche nel pre-serata e al momento del ritorno a casa»
«All’interno del locale – aggiunge Cedri – lavorano una ventina di persone a cui aggiungere una dozzina di addetti alla sicurezza. Molti di loro sono formati per intervenire in caso di incendio e hanno seguito specifici corsi di primo soccorso. Siamo i primi a volere un divertimento sicuro per i nostri utenti e l’ordinanza che il Comune ha pubblicato consentirà ai ragazzi di essere più tutelati anche nel pre-serata e al momento del ritorno a casa. Gli addetti alla sicurezza sono autorizzati a intervenire anche nelle immediate vicinanze del locale, dove raccogliamo direttamente noi eventuali bicchieri e bottiglie abbandonate fuori dai cestini. La collaborazione con Comune e forze dell’ordine rimane fondamentale».
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