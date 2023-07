Vigili del fuoco, nuovo distaccamento per il lago

A coordinare il distaccamento è Mirko Brambilla. «Un progetto strategico» ha chiarito Adriana Bellini, sindaco di Credaro e presidente della Comunità montana Laghi bergamaschi, «per un territorio al centro di un movimento turistico significativo e altresì per la presenza di un distretto industriale, quello delle guarnizioni, risultato il primo in Italia dal rapporto Intesa 2022». Ma non soltanto, entro il 2025, è prevista la realizzazione, sempre a Credaro, di una sede più funzionale, in fase di progettazione e con fondi già disponibili. Un investimento di 3 milioni 150 mila euro.