Villongo piange Berto, custode storico del Palazzetto dello Sport

La sua scomparsa venerdì scorso a causa di un arresto cardiaco legato a una cardiopatia, ha profondamente colpito non solo i residenti del paese, ma anche chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo. Per quasi tre decenni, Berto e la moglie Luisa hanno gestito con passione e dedizione sia il Palazzetto dello sport di Villongo che il bar al suo interno. La sua abitazione, proprio sopra il bar del Palazzetto, gli dava la possibilità di essere sempre presente e pronto a occuparsi delle necessità dei locali. Il loro bar non era semplicemente un punto di ritrovo, ma un autentico luogo di accoglienza e di condivisione, dove tutti si sentivano benvenuti e a proprio agio.

Chi era Umberto «Berto» Brena

La gentilezza e la disponibilità di Berto lo hanno reso una figura amata e rispettata da tutti, dai collaboratori agli sportivi che frequentavano il Palazzetto. Il suo sorriso contagioso e la sua simpatia irresistibile rendevano ogni visita al bar un’esperienza indimenticabile. Anche se aveva ceduto il suo ruolo di custode nel 2008, Berto è rimasto nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Durante i giorni successivi alla sua scomparsa, la camera ardente nella sua residenza di Credaro, in via Garibaldi 28, ha visto l’afflusso di numerosi amici e parenti. Oltre alla gestione del bar, Berto aveva infatti rapporti positivi con gli sportivi e gli assessori che si sono alternati nel corso degli anni. La sua presenza era sempre apprezzata durante gli eventi e le attività organizzate nel Palazzetto, dimostrando il suo impegno e la sua passione per la comunità.