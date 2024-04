Volontaria per sempre, addio a Gabriella Tarzia

Gabriella era nata e cresciuta a Lovere, nella zona del convento dei frati di via San Maurizio, poi si era sposata e si era trasferita a Pianico dove abitava in via Nazionale con la famiglia, non lontana da un crocefisso che sembra voler abbracciare la strada. «Se ne è sempre presa cura – ricorda il parroco don Andrea Pilato – così come è stata un’infaticabile volontaria della nostra parrocchia: che ci fosse da pulire in chiesa, in oratorio o in canonica, la trovavi sempre in prima fila, mai stanca, mai ferma. Con alcune delle sue amiche aveva creato il “Gruppo dei ravioli”, che confezionavano per i bisogni della parrocchia. Quando c’era una processione, era sempre pronta a sistemare gli addobbi; oltre a questo, però, la sua vita è stata fino alla fine una grande dimostrazione di fede cristiana: ha chiesto di ricevere l’estrema unzione pubblicamente, alla fine di una Messa domenicale. Per tutti noi è stato un gesto commovente e significativo». Al termine delle esequie, la salma di Gabriella Tarzia sarà cremata poi le ceneri saranno tumulate al cimitero di Lovere vicino ai genitori.