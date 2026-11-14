A Castegnone si gustano 4,5 quintali di «biligòcc»
ZOGNO. Domenica 15 novembre la festa promossa da tutto il borgo di Zogno, appuntamento di punta che celebra il frutto un tempo usato come moneta di scambio: «In funzione i secadùr».Lettura 1 min.
Zogno
Il profumo del fumo di legna che sale dai vecchi secadùr in pietra e il sapore autentico di una tradizione contadina che trasformava le castagne in una tipicità delle feste in montagna. Domani - domenica 15 novembre - dalle 10 alle 18 il borgo di Castegnone di Poscante, frazione di Zogno, torna a celebrare la «Festa dei Biligòcc», appuntamento di punta della rassegna «Sapori&Cultura 2026» promossa dal Comune in collaborazione con VisitBrembo e organizzato dalle Donne di Castegnone insieme all’Us Poscante.
Si prevedono numeri da record: quest’anno sono stati infatti preparati 4,5 quintali di queste speciali castagne affumicate e bollite (rispetto ai 3 circa delle edizioni precedenti),. «La manifestazione con questa formula è proposta dalle Donne di Castegnone, con gli abitanti e i volontari dal 2011, saltando soltanto l’anno del Covid – spiega l’assessore al Turismo Giampaolo Pesenti –. Questa tipologia di biligòcc si realizza unicamente qui da noi, mentre un’altra variante si prepara in Val Seriana. Qui per la festa si utilizzano castagne raccolte direttamente nei boschi intorno a Poscante. Non se ne comprano da fuori territorio, anche perché i Biligòcc vengono preparati solo per la festa e quelli che avanzano (se avanzano) vengono venduti poi successivamente nei mercatini di territorio». Un tempo indispensabile moneta di scambio con i prodotti della pianura, il biligòcc richiede una lavorazione paziente e completamente naturale, priva di conservanti.
«I frutti selezionati – specifica – vengono adagiati sopra una fitta griglia in legno di castagno all’interno del secadùr, a due metri dal suolo, dove un fuoco moderato alimentato esclusivamente con legna di castagno li avvolge lentamente con il proprio fumo per 22 giorni, seguiti da altri tre giorni di riposo nell’essiccatoio». Dopo la bollitura in acqua, un passaggio in acqua fredda per raggrinzirli a dovere e un goccio d’olio per lucidarli, i frutti sono pronti per essere gustati.
«A Castegnone sopravvivono ancora una decina di antichi essiccatoi e uno di questi è tuttora in funzione per la festa – aggiunge Pesenti –. Domenica (domani,ndr) sarà possibile visitarlo guidati a Dario Cornolti, scoprendo tutti i segreti di questa arte». Oltre alle degustazioni nei punti ristoro, al mercatino, all’apertura delle case-museo sugli antichi mestieri e alle premiazioni dei concorsi «La Valle Brembana in versi» e sui borghi (curati dalle biblioteche AlfaBeta e Belotti), il fine settimana invita quindi a gustarsi questo prodotto tipico del territorio, realizzato ancora «come una volta». Nelle immediate vicinanze vi è anche la «Via delle Castagne» che da piazza Martina sale proprio verso Poscante e Castegnone. Una via da percorre a piedi, come altri sentieri castanicoli del territorio: dai boschi secolari del Monte Misma al Parco del Castagno di Casale ad Albino, passando per gli itinerari tra Olera e la Forcella del Sorriso, fino ai percorsi nella Valle delle Tombe raggiungibile da Vigolo o i castagneti ai piedi del Resegone verso il Pertüs. Per raggiungere la contrada di Castegnone domani non sarà possibile salire in auto: i visitatori potranno arrivare a piedi lungo la mulattiera oppure con il servizio navetta gratuito dal campo sportivo di Poscante.
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