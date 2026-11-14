Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Sabato 14 Novembre 2026

A Castegnone si gustano 4,5 quintali di «biligòcc»

ZOGNO. Domenica 15 novembre la festa promossa da tutto il borgo di Zogno, appuntamento di punta che celebra il frutto un tempo usato come moneta di scambio: «In funzione i secadùr».

Lettura 1 min.
Andrea Taietti
Andrea Taietti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

A Castegnone si gustano 4,5 quintali di «biligòcc»
Una «tappa» della trasformazione delle castagne in «biligòcc» a Castegnone di Zogno

Zogno

Il profumo del fumo di legna che sale dai vecchi secadùr in pietra e il sapore autentico di una tradizione contadina che trasformava le castagne in una tipicità delle feste in montagna. Domani - domenica 15 novembre - dalle 10 alle 18 il borgo di Castegnone di Poscante, frazione di Zogno, torna a celebrare la «Festa dei Biligòcc», appuntamento di punta della rassegna «Sapori&Cultura 2026» promossa dal Comune in collaborazione con VisitBrembo e organizzato dalle Donne di Castegnone insieme all’Us Poscante.

Si prevedono numeri da record: quest’anno sono stati infatti preparati 4,5 quintali di queste speciali castagne affumicate e bollite (rispetto ai 3 circa delle edizioni precedenti),. «La manifestazione con questa formula è proposta dalle Donne di Castegnone, con gli abitanti e i volontari dal 2011, saltando soltanto l’anno del Covid – spiega l’assessore al Turismo Giampaolo Pesenti –. Questa tipologia di biligòcc si realizza unicamente qui da noi, mentre un’altra variante si prepara in Val Seriana. Qui per la festa si utilizzano castagne raccolte direttamente nei boschi intorno a Poscante. Non se ne comprano da fuori territorio, anche perché i Biligòcc vengono preparati solo per la festa e quelli che avanzano (se avanzano) vengono venduti poi successivamente nei mercatini di territorio». Un tempo indispensabile moneta di scambio con i prodotti della pianura, il biligòcc richiede una lavorazione paziente e completamente naturale, priva di conservanti.

«I frutti selezionati – specifica – vengono adagiati sopra una fitta griglia in legno di castagno all’interno del secadùr, a due metri dal suolo, dove un fuoco moderato alimentato esclusivamente con legna di castagno li avvolge lentamente con il proprio fumo per 22 giorni, seguiti da altri tre giorni di riposo nell’essiccatoio». Dopo la bollitura in acqua, un passaggio in acqua fredda per raggrinzirli a dovere e un goccio d’olio per lucidarli, i frutti sono pronti per essere gustati.

«A Castegnone sopravvivono ancora una decina di antichi essiccatoi e uno di questi è tuttora in funzione per la festa – aggiunge Pesenti –. Domenica (domani,ndr) sarà possibile visitarlo guidati a Dario Cornolti, scoprendo tutti i segreti di questa arte». Oltre alle degustazioni nei punti ristoro, al mercatino, all’apertura delle case-museo sugli antichi mestieri e alle premiazioni dei concorsi «La Valle Brembana in versi» e sui borghi (curati dalle biblioteche AlfaBeta e Belotti), il fine settimana invita quindi a gustarsi questo prodotto tipico del territorio, realizzato ancora «come una volta». Nelle immediate vicinanze vi è anche la «Via delle Castagne» che da piazza Martina sale proprio verso Poscante e Castegnone. Una via da percorre a piedi, come altri sentieri castanicoli del territorio: dai boschi secolari del Monte Misma al Parco del Castagno di Casale ad Albino, passando per gli itinerari tra Olera e la Forcella del Sorriso, fino ai percorsi nella Valle delle Tombe raggiungibile da Vigolo o i castagneti ai piedi del Resegone verso il Pertüs. Per raggiungere la contrada di Castegnone domani non sarà possibile salire in auto: i visitatori potranno arrivare a piedi lungo la mulattiera oppure con il servizio navetta gratuito dal campo sportivo di Poscante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Enti locali
Politica
Gastronomia
Tempo libero
Tradizioni
Arte, cultura, intrattenimento
Dario Cornolti
Giampaolo Pesenti
Belotti
Us Poscante
VisitBrembo