A Castegnone si gustano 4,5 quintali di «biligòcc»

Si prevedono numeri da record : quest’anno sono stati infatti preparati 4,5 quintali di queste speciali castagne affumicate e bollite (rispetto ai 3 circa delle edizioni precedenti),. «La manifestazione con questa formula è proposta dalle Donne di Castegnone, con gli abitanti e i volontari dal 2011, saltando soltanto l’anno del Covid – spiega l’assessore al Turismo Giampaolo Pesenti –. Questa tipologia di biligòcc si realizza unicamente qui da noi, mentre un’altra variante si prepara in Val Seriana. Qui per la festa si utilizzano castagne raccolte direttamente nei boschi intorno a Poscante. Non se ne comprano da fuori territorio, anche perché i Biligòcc vengono preparati solo per la festa e quelli che avanzano (se avanzano) vengono venduti poi successivamente nei mercatini di territorio ». Un tempo indispensabile moneta di scambio con i prodotti della pianura, il biligòcc richiede una lavorazione paziente e completamente naturale, priva di conservanti.

«A Castegnone sopravvivono ancora una decina di antichi essiccatoi e uno di questi è tuttora in funzione per la festa – aggiunge Pesenti –. Domenica (domani,ndr) sarà possibile visitarlo guidati a Dario Cornolti, scoprendo tutti i segreti di questa arte». Oltre alle degustazioni nei punti ristoro, al mercatino, all’apertura delle case-museo sugli antichi mestieri e alle premiazioni dei concorsi «La Valle Brembana in versi» e sui borghi (curati dalle biblioteche AlfaBeta e Belotti), il fine settimana invita quindi a gustarsi questo prodotto tipico del territorio, realizzato ancora «come una volta». Nelle immediate vicinanze vi è anche la «Via delle Castagne» che da piazza Martina sale proprio verso Poscante e Castegnone. Una via da percorre a piedi, come altri sentieri castanicoli del territorio: dai boschi secolari del Monte Misma al Parco del Castagno di Casale ad Albino, passando per gli itinerari tra Olera e la Forcella del Sorriso, fino ai percorsi nella Valle delle Tombe raggiungibile da Vigolo o i castagneti ai piedi del Resegone verso il Pertüs. Per raggiungere la contrada di Castegnone domani non sarà possibile salire in auto: i visitatori potranno arrivare a piedi lungo la mulattiera oppure con il servizio navetta gratuito dal campo sportivo di Poscante.