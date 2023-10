A funghi con il marito, cade per 30 metri: muore 71enne a Mezzoldo

Il corpo di Paola Rinaldi, 71enne di Ubiale Clanezzo , è stato ritrovato dai soccorritori , allertati da una chiamata del marito arrivata in centrale verso le 12.30 di martedì 10 ottobre . I coniugi stavano cercando funghi nei boschi sopra il rifugio Madonna delle Nevi . Ad un certo punto si sono divisi dandosi appuntamento al tornante numero 7 della strada per il Passo San Marco.

L’uomo l’ha attesa per un’ora ma la donna non è mai arrivata. Poi ha chiamato il 112 che ha fatto partire l’elicottero del 118 da Bergamo e anche un elicottero dei vigili del fuoco. Il corpo senza vita della 71enne è stato ritrovato poco dopo in un dirupo. La donna presumibilmente è caduta facendo un volo di circa 30 metri. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.