A San Giovanni Bianco inaugurato il primo ospedale di comunità della Bergamasca

È stato inaugurato mercoledì 30 novembre l’ospedale di Comunità di San Giovanni Bianco, il primo in provincia di Bergamo. I primi dieci posti letto entreranno in funzione dal 12 dicembre. Ulteriori 10 posti letto verranno attivati entro la fine del prossimo anno. L’ospedale di Comunità è una struttura sanitaria della rete territoriale prevista dal Pnrr che eroga interventi sanitari a media/bassa intensità clinica tramite ricoveri brevi e una gestione prevalentemente infermieristica . All’ospedale di comunità di San Giovanni Bianco saranno in servizio un coordinatore infermieristico, un infermiere case manager, infermieri Oss, assistenti sociali e fisioterapisti . La responsabilità clinica è in capo alla Medicina interna 2, diretta da Mario Tramontini.