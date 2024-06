Addio al medico Nino Tassis: «Una vita per San Pellegrino»

«Era un medico d’altri tempi. Di quelli che la mattina, alle 7, prima di andare in ambulatorio, faceva ancora il giro di tutti i suoi pazienti a casa. Disponibile, attento. Impegnato». Così Pierantonio Tassis, ricorda la figura di Nino Tassis, storico medico condotto di San Pellegrino, morto venerdì sera all’età di 94 anni, all’ospedale di Seriate.

Tassis aveva prestato servizio nella cittadina termale, dove era nato, per decenni. Sia come medico di base sia come dentista. Dopo alcuni anni in Seminario a Bergamo aveva deciso di intraprendere gli studi di Medicina.

«La sua attività professionale è stata di fatto sempre esercitata a San Pellegrino - lo ricorda ancora Pierantonio Tassis, suo parente -. Aveva l’ambulatorio in via San Carlo (vicino alla banca) e qui aveva anche lo studio da dentista. Ricordo che forse, in quegli anni, era l’unico dentista di San Pellegrino o della valle. Riceveva decine di pazienti: faceva magari l’anestesia a un paziente, questi usciva dallo studio e, in attesa che facesse effetto, riceveva un’altra persona».