Addio a «Francis», l’ultimo partigiano della Val Brembana: Ferruccio Milesi aveva 99 anni

È morto Ferruccio Milesi , partigiano il cui nome di battaglia era «Francis», aveva 99 anni . Ad annunciarlo l’ Anpi Provinciale di cui era componente della Presidenza Onoraria. Milesi si è spento venerdì mattina, 17 novembre, nella sua casa di via San Francesco a San Giovanni Bianco. Era l’ultimo partigiano in vita della Val Brembana.

Nato nel 1924

Ferruccio Milesi, nato a San Giovanni Bianco nel 1924, cresce e studia in territorio francese. Alla fine del 1941 torna in Italia e si arruola nell’aeronautica: dopo tanti corsi e lunghi addestramenti viene inserito negli aerosiluranti. Compie due azioni di guerra al largo di Algeri, poi si trova in Sardegna quando il suo campo d’aviazione viene bombardato. L’armistizio dell’8 settembre 1943 lo sorprende a Pisa.