Venerdì 19 Dicembre 2025
Aperto alla circolazione il nuovo ponte della Botta
I LAVORI. Pronto il ponte della Botta sulla strada provinciale 2 «Lenna - Foppolo» nel territorio di Valleve. Allargata anche la carreggiata.
È aperto al transito da oggi, venerdì 19 dicembre, il ponte della Botta posto sulla strada provinciale 2 «Lenna - Foppolo» al km 54+500 nel territorio di Valleve. L’intervento di riqualificazione strutturale del ponte è iniziato il 28 aprile 2024 e dopo la sospensione invernale dal 21 dicembre 2024 al 7 aprile 2025 si è concluso lo scorso 15 dicembre. Rimangono da ultimare alcuni lavori di completamento esterni alla viabilità che verranno eseguiti dalla primavera prossima.
Allargata la carreggiata
Con l’apertura del ponte verrà dismesso e smontato il ponte provvisorio «tipo bailey» che dal 5 agosto 2022 garantisce il collegamento a senso unico alternato di Foppolo a Valleve. La riqualificazione ha consentito fra l’altro l’allargamento della carreggiata che ora permette di garantire il passaggio a doppio senso di marcia.
Il costo dell’intervento comprensivo dei costi sostenuti per la viabilità provvisoria è pari ad 4.100.000 euro, finanziati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per 3.550.000 euro, dalla Regione Lombardia per 200.000 euro e per 350.000 euro da risorse della Provincia.
