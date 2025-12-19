Aperto alla circolazione il nuovo ponte della Botta

È aperto al transito da oggi, venerdì 19 dicembre, il ponte della Botta posto sulla strada provinciale 2 «Lenna - Foppolo» al km 54+500 nel territorio di Valleve. L’intervento di riqualificazione strutturale del ponte è iniziato il 28 aprile 2024 e dopo la sospensione invernale dal 21 dicembre 2024 al 7 aprile 2025 si è concluso lo scorso 15 dicembre. Rimangono da ultimare alcuni lavori di completamento esterni alla viabilità che verranno eseguiti dalla primavera prossima.