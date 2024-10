Averara celebra la castagna con una sagra lunga 50 anni

Due weekend di festa, storie e castagne. Al via sabato 5 ottobre, ad Averara, la 50 a Sagra della castagna di Redivo , evento principe della stagione in Valle Averara. Una manifestazione nata nel 1975, quando don Lorenzo Grigis propose l’istituzione di una festa d’autunno, dando inizio così alla prima Sagra della Castagna di Redivo in omaggio alla selva castanile che circonda l’abitato, fonte di sostentamento nei secoli della comunità averarese .

Impegno per la comunità

Da allora la sagra si è ampliata e arricchita con la partecipazione di produttori e artigiani. Nel 2015 il proposito di recuperare una parte dell’antica selva castanile in località Cosch ha spinto alcuni averaresi a riunirsi e a costituirsi in associazione chiamata Castanicoltori Averara Aps (Associazione promozione sociale).

E in questo 2024 l’associazione compie 10 anni di attività che sono stati puntualmente registrati in un «diario di viaggio» online che, proprio nel 2024, ha raggiunto il numero 100. Nei due fine settimana della sagra, che si concluderà domenica 13 ottobre, si festeggiano quindi numeri importanti per Averara (10, 50 e 100), frutto di un costante impegno che la comunità, nessuno escluso, ha profuso in 50 anni.