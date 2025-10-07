Bimba di 9 mesi di Camerata Cornello muore a Sharm: «Amelie era un arcobaleno»

«Amelie era uno spettacolo, sorrideva sempre e con tutti. Tanto solare che la chiamavamo la nostra bambina arcobaleno», dice papà Stefano. Amelie se n’è andata in cielo, forse proprio in mezzo all’arcobaleno, il 27 settembre scorso, in un ospedale di Sharm el Sheikh, in Egitto. Aveva solo nove mesi di vita, se l’è portata via una malattia di cui ancora non si conosce il nome, in sole 24 ore. Sarà l’autopsia, eseguita ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cercare di fare luce sulle cause della morte della piccola bambina di Camerata Cornello.

La partenza il 22 settembre

Stefano Micheli, 28 anni, la moglie Margherita Pesenti, 30 anni, e la piccola Amelie, erano volati in Egitto per le vacanze lo scorso 22 settembre, dopo un’estate a lavorare allo «Sbarazza food&drink» di Camerata Cornello, il bar gestito da Stefano da alcuni anni. Dovevano essere dieci giorni spensierati con la loro prima figlioletta, in un villaggio vacanze. Improvvisamente Amelie si è ammalata ed è stata ricoverata d’urgenza. Ma all’ospedale di Sharm, nonostante il prodigarsi dei medici, si è spenta la mattina del 27 settembre, tra lo strazio di papà e mamma.