Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 07 Ottobre 2025

Bimba di 9 mesi di Camerata Cornello muore a Sharm: «Amelie era un arcobaleno»

IL LUTTO. Il malore in vacanza, il decesso nel giro di un giorno. Papà Stefano: «Mai un problema». Lunedì 6 ottobre l’autopsia a Bergamo, giovedì 9 i funerali.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti
La piccola Amelie con mamma Margherita e papà Stefano
La piccola Amelie con mamma Margherita e papà Stefano

Camerata Cornello

«Amelie era uno spettacolo, sorrideva sempre e con tutti. Tanto solare che la chiamavamo la nostra bambina arcobaleno», dice papà Stefano. Amelie se n’è andata in cielo, forse proprio in mezzo all’arcobaleno, il 27 settembre scorso, in un ospedale di Sharm el Sheikh, in Egitto. Aveva solo nove mesi di vita, se l’è portata via una malattia di cui ancora non si conosce il nome, in sole 24 ore. Sarà l’autopsia, eseguita ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cercare di fare luce sulle cause della morte della piccola bambina di Camerata Cornello.

La partenza il 22 settembre

Stefano Micheli, 28 anni, la moglie Margherita Pesenti, 30 anni, e la piccola Amelie, erano volati in Egitto per le vacanze lo scorso 22 settembre, dopo un’estate a lavorare allo «Sbarazza food&drink» di Camerata Cornello, il bar gestito da Stefano da alcuni anni. Dovevano essere dieci giorni spensierati con la loro prima figlioletta, in un villaggio vacanze. Improvvisamente Amelie si è ammalata ed è stata ricoverata d’urgenza. Ma all’ospedale di Sharm, nonostante il prodigarsi dei medici, si è spenta la mattina del 27 settembre, tra lo strazio di papà e mamma.

Martedì 7 ottobre Amelie potrà essere visitata nella camera ardente allestita nella casa della famiglia a San Giovanni Bianco, al civico 25 del viale Roma, a partire dalle 12. I funerali saranno invece celebrati giovedì 9 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Camerata Cornello, partendo da piazza Avis Aido.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camerata Cornello
Bergamo
San Giovanni Bianco
Zogno
Salute
Malattia
Condizioni mediche
Sociale
famiglia
Morte
Stefano Micheli