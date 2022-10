Bus, a Zogno l’odissea della corsa unica: «Così la giornata a scuola dura 7 ore»

Ci sono gli studenti delle superiori del David Maria Turoldo, delle medie, ma anche quelli delle elementari sull’autobus che ogni mattina effettua il servizio di trasporto pubblico dalle frazioni di Zogno alle scuole del capoluogo. Anche i più piccoli, delle classi prime, sull’unica corsa che in quella fascia oraria viaggia su quella linea. I bambini della primaria seduti. Gli altri in piedi. Prima salgono gli studenti di Stabello, alle 7,08. Poi tocca a quelli di Poscante e infine quelli di Grumello de’ Zanchi. Al ritorno stesso discorso: una sola corsa e studenti che vengono riconsegnati tra le 13.20 e le 14. Gli studenti delle elementari entrano alle 8 ed escono alle 13, orari simili per le medie, mentre le superiori vanno dalle 8,10 alle 14,10.