Cade da una scala a pioli nella stalla, volo di due metri: grave un uomo di 71 anni

Un uomo di 71 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di una brutta caduta da una scala a pioli. L’infortunio è avvenuto poco prima delle 10 di lunedì 11 novembre in via Ere a Zogno all’interno di una stalla. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di due metri mentre era intento in alcuni lavori in cima a una scala a pioli nella stalla.