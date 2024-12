Canto Alto, malore vicino al rifugio. Vani i soccorsi per un 59enne

Un uomo di 59 anni, Fabio Scudeletti, di Almè, è morto per un malore nel primo pomeriggio di lunedì 23 dicembre mentre si trovava in montagna, non distante dal rifugio Canto Alto, nel territorio comunale di Zogno: di professione tecnico, era salito al Canto Alto per sostituire delle luci. L’intervento dei soccorritori – il 118 e il Soccorso alpino – è stato richiesto alle 13,20, quando il cinquantanovenne si è sentito male. A dare l’allarme i parenti che erano con lui. Raggiunto dall’équipe dell’elisoccorso, non c’è però stato per lui niente da fare.