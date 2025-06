Capanna 2000, dopo l’estate il restyling del rifugio da 200mila euro

A quota duemila metri, dove il cielo sembra più vicino e le sere d’estate profumano di legno e silenzio, Capanna 2000 si prepara a rinnovarsi. Il rifugio di proprietà del Comune di Oltre il Colle, incastonato tra le cime delle Orobie e punto di riferimento per escursionisti e amanti della montagna, sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione grazie a un finanziamento regionale.

Il contributo regionale

«Abbiamo ottenuto un contributo di 181mila euro da un bando della Regione Lombardia – annuncia il sindaco Ferruccio Ghilardi – a cui si aggiungerà una compartecipazione comunale di 20mila euro. L’obiettivo è riqualificare e modernizzare la struttura, mantenendo intatto il suo spirito autentico».

Il progetto di rinnovo

Il progetto prevede il rifacimento della cucina, dei bagni, di alcune sale interne e delle camere, in modo da rendere più confortevole l’accoglienza senza snaturare l’identità dell’edificio. I lavori verranno programmati nei prossimi mesi per non interferire con la stagione estiva: «Ci saranno dei periodi di chiusura, certo, ma li concorderemo con il gestore. Sicuramente non ora: nei mesi estivi Capanna 2000 è sempre molto frequentata».

Il rifugio gestito dalla famiglia Rizzi

Il rifugio, attualmente gestito con passione dalla famiglia Rizzi, è un punto di riferimento per chi affronta le escursioni verso il monte Arera, che con i suoi 2.512 metri domina la conca. «I Rizzi hanno saputo costruire negli anni una rete di affezionati. Offrono un servizio eccellente con una grande attenzione ai clienti. Anche per questo il rifugio è così amato». Accanto all’edificio principale sorgono due piccole casette in legno, le Starbox, sempre gestite dalla stessa famiglia. «Sono molto apprezzate, soprattutto per la possibilità di dormire in quota sotto le stelle. Sono alloggi di 3 per 3 metri, minimalisti ma suggestivi. Anche nel rifugio si può pernottare, ed è aperto tutto l’anno nei weekend.

L’apertura quotidiana dal 15 giugno

Dal 15 giugno, come ogni estate, l’apertura è quotidiana fino a fine settembre o fino a ottobre, a seconda del meteo». Per raggiungere Capanna 2000 i sentieri sono diversi e variegati: da Oltre il Colle, partendo dalla località Plassa, si arriva in auto fino a quota 1.600 metri, poi si prosegue a piedi. Oppure si può salire da Ardesio, passando per Alpe Corte e il Lago Branchino, o ancora da Roncobello, sempre lungo il sentiero che costeggia il lago. Percorsi suggestivi arrivano anche da Gorno, nella Valle Seriana, attraversando il monte Grem e le baite di Camplano.

Ma Capanna 2000 non è solo un punto d’appoggio: da lì partono itinerari che conducono al Sentiero dei Fiori – in questo periodo in piena fioritura – o che salgono in vetta all’Arera. «Per noi è un punto strategico per il turismo. Partecipare al bando regionale è stata una scelta naturale: essendo di nostra proprietà, siamo uno dei pochi enti pubblici ad avere ottenuto un finanziamento per un rifugio in quota. Ringraziamo Regione Lombardia per questa opportunità che ci permette di valorizzare ulteriormente le potenzialità del nostro territorio».

Il cambio di destinazione negli anni ’90