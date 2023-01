Capodanno col botto per le stazioni sciistiche delle Orobie, ma le piste soffrono

Dicembre e festività con buone presenze, operatori quindi soddisfatti, ma tutti preoccupati per la tenuta delle piste. In sintesi è questa la situazione dei comprensori sciistici delle Orobie che, a metà delle vacanze natalizie e di fine anno, tracciano un primo bilancio. Un mese, quello di dicembre, iniziato (per il Pora e i Piani di Bobbio) con il ponte dell’Immacolata, soddisfacente. Poi qualche nevicata, ma le temperature decisamente sopra la media del periodo, stanno facendo soffrire le piste, soprattutto quelle più a quota basse.