Carona, il tar rigetta il ricorso. «Piena apertura di tutto il comprensorio sciistico»

«L’Amministrazione comunale di Carona intende dare notizia in merito all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che si è pronunciata relativamente al ricorso numero 963 del 2024». Inizia così la comunicazione del Comune di Carona che informa il rigetto del ricorso relativo all’attività degli impianti della località bergamasca.

«Tale ricorso è stato presentato dalla società Sviluppo Monte Poieto s.r.l. contro il Comune di Carona che, con delibera n. 53 del 25 ottobre 2024, ha affidato la gestione degli impianti sciistici per la stagione 2024/2025».

La vicenda

La «Sviluppo Monte Poieto» di Stefano Dentella aveva presentato lo scorso novembre ricorso contro il Comune di Carona chiedendo l’annullamento della consegna degli impianti di risalita per la stagione 2024-2025 alla «Belmont Foppolo». Lo scorso ottobre il Comune - diventato proprietario degli impianti di risalita e di innevamento in Val Carisole, acquistati proprio dalla «Sviluppo Monte Poieto» - aveva affidato direttamente, per 139mila euro, la gestione della stazione sciistica (Valgussera, Conca Nevosa e Alpe Soliva) alla «Belmont Foppolo». Contro tale decisione e la mancata pubblicazione di un bando ha presentato ricorso al Tar la «Monte Poieto» chiedendo la sospensione della delibera comunale.