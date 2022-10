Lavori sul ponte di Sedrina, carreggiata ristretta in direzione Bergamo

Chiuso parzialmente dalle 14 di martedì 18 ottobre il cavalcavia della statale 470 della Valle Brembana per il cedimento del giunto di dilatazione in gomma armata : i lavori di manutenzione si sono resi necessari dopo un sopralluogo tecnico, fa sapere Anas. Il provvedimento riguarda in particolare il tratto dal chilometro 14,000 al chilometro 13,600 e la corsia in direzione di Villa d’Almé, corrispondente al ponte di Sedrina. In pratica, scendendo verso Bergamo si viaggia su una sola corsia, salendo invece la strada è libera. La circolazione stradale riprenderà regolarmente non appena saranno terminate le operazioni di ripristino in piena sicurezza. L’ordinanza richiede 7-10 giorni di lavorazioni, ma Anas conta di concludere l’intervento al più presto possibile.