Cerca funghi, ma al posto dei porcini trova nel bosco una bomba a mano della seconda guerra mondiale

Forse era alla ricerca di funghi, forse era uscito per una semplice passeggiata. Sta di fatto che, nella serata di giovedì scorso, in un sentiero del bosco a Fuipiano al Brembo, frazione di San Giovanni Bianco, si è imbattuto in una granata, bomba a mano. Nessun porcino, quindi, ma la sorpresa di un’arma probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale.