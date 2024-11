Chiuso da lunedì il passo San Marco, riaprirà la prossima primavera

È chiuso da lunedì il passo San Marco che, a 1.992 metri di quota, collega la Val Brembana con la Valtellina , la provincia di Bergamo con Sondrio . L’ordinanza è dell’ Anas , competente per la strada dal maggio 2021, che deve provvedere alla posa di reti paramassi sul versante della Valtellina, in località Alpe Lago del Comune di Albaredo per San Marco, a circa 1.500 metri di quota.

Il passo San Marco chiuso da lunedì

«Anas ha chiuso la strada che sale al valico per consentire lavori di messa in sicurezza - spiega la vicesindaco di Albaredo per San Marco, Antonella Furlini - ma di fatto non riaprirà più fino alla prossima primavera, per motivi di sicurezza. Vero, le temperature non sono così basse ma potrebbero abbassarsi velocemente e la strada ghiacciare. Per questo motivo Anas, in genere, a fine ottobre o inizio novembre, come successo negli ultimi anni, chiude il passo».