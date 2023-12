Ciclabile della Valle Brembana: si completa la Sedrina-Zogno

È arrivato il via libera dalla Regione al completamento del tratto mancante della ciclovia della Valle Brembana. Giovedì l’approvazione in Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, di concerto con l’Assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, la delibera per «la progettazione e la realizzazione del completamento della pista ciclopedonale lungo il fiume Brembo da Villa d’Almé a Piazza Brembana, in Comune di Zogno».

L’intervento punta a una maggiore efficienza e sicurezza dei percorsi ciclabili da Bergamo a Piazza Brembana, costruendo un lotto funzionale dell’itinerario sui comuni di Sedrina e Zogno.

«Con questo intervento – dichiara soddisfatta l’assessore Mazzali – completiamo un percorso ciclopedonale atteso da tempo che offre a locali, sportivi e visitatori la possibilità di pedalare in tutta sicurezza per decine di km, tra le montagne e la storia, seguendo il corso del fiume Brembo». Da Bergamo a Piazza Brembana la ciclabile attraversa nel primo tratto, partendo dal capoluogo di provincia, i boschi che coprono i colli su cui si erge la città, per poi attraversare suggestive gallerie fino ad affacciarsi sul fiume Brembo. La ciclabile corre poi a fianco del fiume, sfiorando diversi paesi, fra cui ad esempio San Pellegrino Terme e Cornello dei Tasso, fino a Piazza Brembana.

Il progetto: costi e tempi

La copertura del cofinanziamento di Regione Lombardia, destinata ai Comuni di Zogno e Sedrina, è pari al 50% del quadro tecnico economico di progetto relativamente ai costi ritenuti ammissibili, fino a un importo massimo di 600mila euro ed è garantita nel bilancio 2023-2025, a valere sull’impegno assunto con decreto nel 2020, poi riaccertato sull’annualità 2023 per 600mila euro. «Lo sviluppo di questo tratto è importante – dichiara soddisfatto Stefano Micheli, sindaco di Sedrina –. La ciclopedonale della Valle Brembana è una attrattiva positiva per noi e tutto ciò che va a incentivare la ciclopedonalità nelle nostre aree è positivo. Ottimo quindi il poter completare quello che è il tracciato in quel tratto, che è fondamentale. La ciclabile infatti, soprattutto nel periodo della bella stagione è molto frequentata. Anche a Sedrina vedo molti che la usano. Tutto ciò che va a migliorare e incentivare questa ciclopedonale può solo che fa piacere».

Soddisfatto anche Fabio Bonzi, presidente della Comunità Montana Valle Brembana: «Ritengo sia positivo questo finanziamento visto che la ciclovia della Valle Brembana è una delle attrattive del nostro territorio. Ben vengano quindi le risorse che completano queste ciclabile. Anche questa azione poi va a inserirsi in un quadro di opere sulla ciclabile che anche la comunità montana ha finanziato».