Cornalba, piccolo paese ma con oltre 10mila libri: ora una nuova biblioteca

L’amministrazione comunale di Cornalba punta sulla cultura e lo fa aprendo le porte della nuova biblioteca del paese, pensata per tutti, soprattutto per i bambini. Nel paese brembano è stata inaugurata venerdì 22 dicembre, infatti, la nuova sede della biblioteca comunale «Don Michele Paganelli» , all’interno dell’edificio che ospita anche gli uffici comunali e l’ambulatorio medico. «L’idea di realizzare la nuova biblioteca – spiega il sindaco Luca Vistalli – è nata dal fatto che la vecchia sede, che era in centro storico, era situata in un edificio umido e freddo e anche i libri ne risentivano. Avendo il primo piano del nostro edificio comunale vuoto, abbiamo pensato di mettere quindi la biblioteca lì».

«La nuova sede – dichiara Monica Tadè, referente comunale della biblioteca – è molto accogliente e calda». I lavori per trasformare il primo piano dell’edificio comunale nella nuova biblioteca sono stati realizzati grazie alla volontà dell’Amministrazione che ha investito proprio per la biblioteca una parte degli 80mila euro di contributi ministeriali ricevuti per la sistemazione dell’edificio.

Lavoro di squadra

I mportante è stato anche il lavoro dei volontari, del sindaco e degli amministratori, «che hanno lavorato in prima persona – continua Tadè – per rendere possibile tutto questo. Le dimensioni sono più o meno le stesse della precedente sede. Noi abbiamo un patrimonio librario di circa 10.400 libri che per un paese così piccolo non sono pochi. In questa nuova biblioteca abbiamo anche creato un’area bella per bambini che non frequentavano più la biblioteca per invogliarli a tornare».