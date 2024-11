Da Napoli a San Pellegrino, truffatore in trasferta. Raggira 78enne, ma finisce in manette

Il fermo dei carabinieri

Sull’auto anche il bottino di un’altra truffa

Sull’auto sono stati scoperti altri gioielli che il 51enne ha ammesso essere il frutto di un’altra truffa commessa fuori provincia martedì. L’uomo, domiciliato in un dormitorio di Napoli, era in trasferta al Nord e in Bergamasca si trovava da un giorno. Il 22 maggio scorso era stato arrestato ad Alghero per una tentata truffa dello stesso tipo e denunciato una settimana fa per ricettazione ad Arezzo. Anche in virtù di questi precedenti, il giudice Elena Kildani, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia in carcere per l’uomo.