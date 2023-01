Due scialpinisti travolti da una valanga sopra Ornica: soccorsi da un compagno

Intervento sabato 21 gennaio in Val Brembana per i tecnici della VII Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Tre persone stavano praticando sci d’alpinismo in zona Colombera, tra il Monte Valletto e Baita Alta, nei pressi del sentiero 101, quando si è staccata una massa di neve che ha parzialmente travolto due di loro.