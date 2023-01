Escursioni in Val Taleggio sulle orme dei «custodi» dei sentieri

È nei momenti di difficoltà che nascono le idee. È un po’ quello che è successo in Val Taleggio due anni fa: è nato così il Gruppo sentieri Valtaleggio. « L’iniziativa ha preso le mosse circa due anni fa – spiega Simone Arrigoni, di Avolasio, frazione di Vedeseta - ci siamo attivati proprio in occasione del lockdown: abbiamo cominciato a girare un po’ di più sui nostri sentieri: un patrimonio notevole, sono circa 80 i chilometri che dei percorsi abbiamo rilevato . Però ci siamo accorti che gli itinerari presentano una scarsa segnaletica. Da qui l’idea di segnarli per bene e farli conoscere anche a chi magari non ci è mai stato».