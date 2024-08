Escursionista si perde in Val Parina: ricerche fino alle 4 del mattino

Il primo intervento in mattinata per un uomo che è stato recuperato al rifugio Grassi, nel territorio di Valtorta. A seguito dell’attivazione, è stato inviato sul posto un soccorritore che si trovava in zona per una prima valutazione sanitaria. L’evacuazione della persona, in accordo con Soreu, è stata fatta tramite l’elicottero della Guardia di finanza, decollato da Venegono, che ha imbarcato un tecnico soccorritore della Stazione di Valsassina che ha poi assistito e trasportato la persona alla piazzola del Bione dove un’ambulanza era in attesa del paziente per proseguire la valutazione e le cure sanitarie.