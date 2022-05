Fabbrica addio, funi e speleologia da passione diventano lavoro

Dopo 25 anni lascia la fabbrica per «stare in fune» tutto il giorno e trasformare così la sua passione in un lavoro . Si potrebbe riassumere così la storia di Tiziano Ambrosioni, classe 1975 di San Giovanni Bianco, che dopo una vita passata a lavorare in una fabbrica metalmeccanica come preparatore di macchine utensili ha deciso nel 2019 di cambiare vita , dedicandosi a ciò che ama, lavorare in quota e su fune, e di aprire, poi, a gennaio 2022, la propria attività, AT Funi.