Firmato il patto per le «Vie dell’acqua»: sviluppo e turismo a San Pellegrino

La valorizzazione in chiave turistica di San Pellegrino Terme continua il suo cammino con l’intesa, sottoscritta il 22 novembre, nella sala consiliare di San Pellegrino Terme dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dal sindaco Fausto Galizzi , che attiva investimenti per un totale di oltre 10.150.000 euro: 2 milioni da Regione Lombardia, 2,1 milioni dal Comune di San Pellegrino Terme e 6 milioni da operatori privati. Il patto rientra nella tipologia degli Arest , ossia Accordi per il rilancio sociale ed economico dei territori che coinvolgono pubblico e privato.L’Arest di San Pellegrino Terme, denominato “La via dell’acqua” punta al rilancio del sistema turistico ricettivo dell’area Vetta e dei borghi antichi di Alino e Sussia.