Foppolo: il 2 dicembre si scia. E per Val Carisole offre 1,1 milioni di euro

Il team che curerà le piste di Foppolo

«Dispiace davvero molto per Carona – commenta Giacomo Martignon –. Un comprensorio più grande e unito è un obbligo e bisogna lavorarci da subito, non aspettare le prossima estate. Per questo presentiamo un’offerta di acquisto a “Sviluppo Monte Poieto”. Speriamo ne arrivino altre e che ci sia intento di definire subito. Non possiamo fare miracoli per quest’anno, ma qualcosa si potrebbe inventare». «In ogni caso, saremo al lavoro ad aprile 2024 con i nuovi impianti e le nuove piste previste – continua Martignon –. Se la situazione del Valgussera non si sblocca, proporremo in alternativa uno skilift per tornare dal Giretta (dove sono previsti nuova seggiovia e piste) al Montebello».