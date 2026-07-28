Foppolo, escursionista di 81 anni disperso: ricerche in corso

Preoccupazione dal pomeriggio di martedì 28 luglio per un escursionista. L’uomo, un villeggiante di 81 anni, secondo le prime informazioni sarebbe uscito per una passeggiata lungo i sentieri sopra Foppolo, ma dall’ora di pranzo non si hanno più sue notizie.

È quindi scattato l’allarme, lanciato ai familiari: nella serata sono state quindi avviate le ricerche, concentrate nella zona del Convento, località di Foppolo verso Valleve . Qui l’ultimo avvistamento nel pomeriggio, in via Vittoria, da dove l’uomo si sarebbe incamminato.

Si tratta di un’area impervia: sono impegnati i vigili del fuoco di Zogno e i Nuclei specializzati della Lombardia con droni e Unità cinofile, oltre al Soccorso alpino Stazione Valle Brembana e i carabinieri della Compagnia di Zogno. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.