Foppolo, escursionista di 81 anni disperso: ricerche in corso
ULTIM’ORA. Un villeggiante di 81 anni non dava sue notizie dall’ora di pranzo di martedì 28 luglio: è scattato l’allarme con l’attivazione dei soccorsi. Le ricerche nella zona del Convento, tra Foppolo e Valleve che proseguiranno nella serata.Lettura meno di un minuto.
Foppolo
Preoccupazione dal pomeriggio di martedì 28 luglio per un escursionista. L’uomo, un villeggiante di 81 anni, secondo le prime informazioni sarebbe uscito per una passeggiata lungo i sentieri sopra Foppolo, ma dall’ora di pranzo non si hanno più sue notizie.
È quindi scattato l’allarme, lanciato ai familiari: nella serata sono state quindi avviate le ricerche, concentrate nella zona del Convento, località di Foppolo verso Valleve. Qui l’ultimo avvistamento nel pomeriggio, in via Vittoria, da dove l’uomo si sarebbe incamminato.
Si tratta di un’area impervia: sono impegnati i vigili del fuoco di Zogno e i Nuclei specializzati della Lombardia con droni e Unità cinofile, oltre al Soccorso alpino Stazione Valle Brembana e i carabinieri della Compagnia di Zogno. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.
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