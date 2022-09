Foppolo, incognita seggiovie: «In forse il bando per la gestione»

«Il bando decennale per la gestione delle seggiovie Quarta Baita e Montebello, non possiamo farlo. Stiamo ancora verificando gli aspetti legali, comunicheremo il prima possibile cosa intendiamo e possiamo fare. Se potremo fare il bando per un anno oppure neppure quello. Ci sono verifiche legali in corso». Così ieri il sindaco di Foppolo Gloria Carletti. A poco meno di 70 giorni dall’avvio della stagione sciistica, nel comprensorio dell’alta Valle Brembana, regna la totale incertezza.