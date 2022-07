Frana a Sedrina, la strada statale resta chiusa. Traffico deviato sulla Comunale

«Quelle reti erano già rotte da due o tre anni, da quando dalla parete si era staccato un masso. Noi, come Comune, più volte avevamo sollecitato un intervento di messa in sicurezza, quando ancora la strada era di competenza della Provincia, ma non è mai stato fatto nulla». Alessandro Gotti, vicesindaco di Sedrina, ha assistito ai primi lavori di bonifica della parete rocciosa sopra la galleria Maivista. Dalle 10,45 del 20 luglio, il tratto di strada statale della galleria, è chiuso al traffico.