Frontale in galleria a San Pellegrino: grave donna di 75 anni, paura per un bambino

Incidente stradale sulla 470 a San Pellegrino Terme nel primo pomeriggio di sabato 17 settembre. Due auto – una Jeep Renegade e una Toyota Yaris – per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate frontalmente lungo il secondo troncone della galleria a monte di San Pellegrino, prima dell’uscita aperta per la frazione Antea. Quattro le persone coinvolte: a bordo della Yaris c’era una donna di 75 anni di Almè, sulla Jeep una famiglia di tre persone di Napoli (una coppia di 31 e 37 anni con un bimbo di 2 anni).