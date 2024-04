«Grande Atalanta, tutti a Roma». La gioia corre anche sui tabelloni comunali - Foto

Aspettando la finale di Coppa Italia, in programma il 15 maggio a Roma contro la Juve, l’entusiasmo per l’Atalanta resta alle stelle. Una gioia che corre anche sui tabelloni dei Comuni bergamaschi: dopo il 4-1 di mercoledì 24 aprile contro la Fiorentina, che è valso la qualificazione, su diversi schermi municipali della provincia è infatti apparsa una scritta dedicata ai nerazzurri: «Grande Atalanta, siamo ancora in finale. Il 15 maggio tutti a Roma per vincere la Coppa».