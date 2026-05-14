Grandine e neve sulle Orobie: il maltempo paralizza le valli bergamasche. Le previsioni parlano di pioggia - Foto e video
METEO. Violenta ondata di maltempo intorno a mezzogiorno di giovedì 14 maggio tra Valle Imagna, Brembana e Orobie. Grandine e raffiche di vento a Corna Imagna, Blello e Val Brembilla, ma anche in pianura mentre la neve è tornata sulle Orobie.Lettura 1 min.
Bergamo
È scattata puntuale a mezzogiorno di giovedì 14 maggio, nel pieno della pausa pranzo, la nuova ondata di maltempo che ha investito con violenza le Valli Imagna e Brembana. Il cielo si è oscurato improvvisamente: tuoni, saette e vento impetuoso hanno anticipato una grandinata che ha colpito duramente località come Corna Imagna, Blello e Val Brembilla.
In pochi minuti le strade e i prati sono stati ricoperti da una coltre bianca così spessa da far sembrare il paesaggio quello di una nevicata invernale, rendendo di fatto impossibile ogni spostamento veicolare. Mentre la pioggia è rimasta entro limiti contenuti, è stata la combinazione tra le raffiche di vento e i chicchi di grandine a paralizzare la zona, trasformando le strade in piste gelate e impraticabili.Sono stati distrutti orti e piante da frutto proprio nel pieno della stagione vegetativa.
A quota rifugi, invece, le stazioni di Arpa Lombardia nel tardo pomeriggio hanno rilevato uno spessore di una quindicina di centimetri al lago Fregabolgia (Carona), Barbellino (Valbondione) e sulle piste di Colere.
Il maltempo con grandine ha colpito anche la Val Cavallina, mentre forti piogge in città e violente raffiche divento in pianura.
Forti raffiche di vento
Qualche dettaglio sul vento, che ha fatto sentire la sua azione se si considera che le stazioni del Centro meteo lombardo hanno registrato velocità massime di 79 chilometri all’ora a Mapello, 72 a Filago, 68 Monte Cornagera (Aviatico) ed Ambivere ma con il record assoluto di 114 chilometri a Rota Imagna (località Boscospesso) e rifugio Capanna 2000, a Oltre il Colle.
Le previsioni all’insegna della pioggia
Dopo il maltempo di giovedì, una nuova perturbazione è pronta a colpire il Nord Italia - e la Bergamasca - già dalle prime ore di venerdì 15 maggio. Attesi rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da un brusco calo delle temperature per l’arrivo di correnti fredde di origine artica. Ancora neve, a tratti sotto i 1500 metri, con fiocchi anche sull’Appennino centro-settentrionale.Sabato il peggioramento tenderà ad allontanarsi dal Nord, mentre il Centro-Sud resterà ancora instabile e ventoso. Miglioramento più deciso da domenica, con il ritorno dell’alta pressione e condizioni più stabili su gran parte del Paese.
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