Grandine e neve sulle Orobie: il maltempo paralizza le valli bergamasche. Le previsioni parlano di pioggia - Foto e video

È scattata puntuale a mezzogiorno di giovedì 14 maggio, nel pieno della pausa pranzo, la nuova ondata di maltempo che ha investito con violenza le Valli Imagna e Brembana. Il cielo si è oscurato improvvisamente: tuoni, saette e vento impetuoso hanno anticipato una grandinata che ha colpito duramente località come Corna Imagna, Blello e Val Brembilla.

In pochi minuti le strade e i prati sono stati ricoperti da una coltre bianca così spessa da far sembrare il paesaggio quello di una nevicata invernale, rendendo di fatto impossibile ogni spostamento veicolare. Mentre la pioggia è rimasta entro limiti contenuti, è stata la combinazione tra le raffiche di vento e i chicchi di grandine a paralizzare la zona, trasformando le strade in piste gelate e impraticabili.Sono stati distrutti orti e piante da frutto proprio nel pieno della stagione vegetativa.

Grandine a Corna Imagna Nevicata a Valbondione

(Foto di Fronzi)

La Presolana sotto una folta coltre nevosa Neve a Foppolo Grandine a Corna Imagna

A quota rifugi, invece, le stazioni di Arpa Lombardia nel tardo pomeriggio hanno rilevato uno spessore di una quindicina di centimetri al lago Fregabolgia (Carona), Barbellino (Valbondione) e sulle piste di Colere.

Il maltempo con grandine ha colpito anche la Val Cavallina, mentre forti piogge in città e violente raffiche divento in pianura.

Forti raffiche di vento

Qualche dettaglio sul vento, che ha fatto sentire la sua azione se si considera che le stazioni del Centro meteo lombardo hanno registrato velocità massime di 79 chilometri all’ora a Mapello, 72 a Filago, 68 Monte Cornagera (Aviatico) ed Ambivere ma con il record assoluto di 114 chilometri a Rota Imagna (località Boscospesso) e rifugio Capanna 2000, a Oltre il Colle.

Le previsioni all’insegna della pioggia