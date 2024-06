Granfondo «Berghem mola mia». Valli Seriana e Serina, strade chiuse

Sarà una domenica di sport e di festa, con qualche possibile disagio per la viabilità: torna domenica sulle strade della provincia, attraverso diverse valli, la «Berghem mola mia», la granfondo della rinascita, che raggiunge quest’anno la quinta edizione. La partenza, come già gli anni scorsi, è a Gazzaniga. I 1.600 ciclisti iscritti (la possibilità di iscriversi è chiusa già da giorni e gli organizzatori hanno deciso di accogliere cento persone in più rispetto alle previsioni iniziali) si divideranno sulle strade di tre diversi percorsi: il corto (di 72,3 chilometri), il medio (115) e il lungo (183, con la novità della formula randonée).