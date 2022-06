I big dello sci a San Pellegrino: un documentario ripercorre l’età d’oro - video

Sulle alture di San Pellegrino si sciava: arrivarono addirittura i più grandi campioni dello sci mondiale degli anni Sessanta, da Jean Claude Killy a Gustav Thöni . Per sciare soprattutto d’estate, perché non si sciava sulla neve, bensì sulla plastica. Durò poco - cinque, sei anni - il sogno di una pista perenne per lo sci. A ideare e gestire la «Pista del sole» fu Francesco Nicola Cima, appartenente a una famiglia di industriali della carta di San Giovanni Bianco . Eppure - come dice lo stesso Cima - fu una «ventata di giovinezza per San Pellegrino». La pista ebbe una eco internazionale, perché struttura assolutamente all’avanguardia per l’epoca. Finì presto, però: era adatta all’agonismo e alla didattica, poco per il turista .