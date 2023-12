Il Villaggio di Babbo Natale apre a Valtorta

Tanti aiutanti sono già all’opera per accogliere Babbo Natale e preparare bellissimi doni. All’interno delle strutture dell’ecomuseo e nelle antiche sale del museo etnografico i più piccoli potranno visitare la casa di Babbo Natale e dei suoi aiutanti per conoscere il generoso Babbo, scattare un selfie e spedire la propria letterina inoltre potranno sbirciare i folletti di Babbo Natale al lavoro nella fabbrica dei regali.

Due laboratori

Nel corso della giornata sono previsti due laboratori per i bambini: la mattina “Crea la tua decorazione di Natale” e il pomeriggio “Facciamo i biscotti di Natale”, e a seguire, alle ore 15,30, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Dov’è finito Babbo Natale?”.

Nell’arco della giornata potrete assistere alla dimostrazione di lavorazione del legno e dei tronchi di abeti con abili artigiani, all’opera per aiutare Babbo Natale nella realizzazione dei suoi regali. Tra le vie storiche del centro di Valtorta incontrerete un piccolo mercato di Natale delle aziende agricole e di artigiani locali.

Visita il sito www.altobrembo.it per scoprire il programma delle attività nel dettaglio. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Altobrembo al numero 348/1842781 o via mail a [email protected]