Cronaca / Valle Brembana
Sabato 29 Novembre 2025
In Bergamasca si scia: aperti Valtorta e Oltre il Colle
NEVE IN MONTAGNA. Da tutta la Lombardia per l’apertura anticipata del comprensorio Valtorta - Piano di Bobbio: in centinaia sabato 29 novembre, per l’apertura delle piste.
Fin dalle prime luci dell’alba il parcheggio in località Ceresola, a Valtorta, è stato preso d’assalto. Lunghe file alla biglietteria dello Skipass, con agevolazioni per i residenti della Valle. L’apertura di sabato 29 novembre ha rappresentato anche una grande occasione per le attività commerciali della zona: «Rispetto a l’anno scorso apriamo con una settimana di anticipo, siamo davvero contenti e ci auguriamo una buona stagione - spiega uno dei gestori del rifugio Trifoglio - L’incertezza del clima c’è sempre ma siamo fiduciosi, noi saremo aperti ogni giorno fino a Pasqua».
Tantissimi gli sciatori provenienti da Milano, Lecco e Monza ma anche un buon numero dalla Valle Brembana. L’inaugurazione è avvenuta una decina di giorni d’anticipo rispetto alla stagione scorsa, con quasi tutti i 35 km di piste aperte.
Neve a sufficienza anche a Oltre il Colle, nei pressi della conca dell’Alben, dove è sono stati aperti 3km dei 16 disponibili della pista di fondo, tra le più frequentate della Provincia. Per la discesa sarà necessario aspettare il ponte dell’Immacolata.
La stagione invernale al Monte Pora inizierà invece il 5 dicembre., a Foppolo il 6 dicembre, in attesa della data per Piazzatorre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA