In Bergamasca si scia: aperti Valtorta e Oltre il Colle

Fin dalle prime luci dell’alba il parcheggio in località Ceresola, a Valtorta, è stato preso d’assalto. Lunghe file alla biglietteria dello Skipass, con agevolazioni per i residenti della Valle. L’apertura di sabato 29 novembre ha rappresentato anche una grande occasione per le attività commerciali della zona: «Rispetto a l’anno scorso apriamo con una settimana di anticipo, siamo davvero contenti e ci auguriamo una buona stagione - spiega uno dei gestori del rifugio Trifoglio - L’incertezza del clima c’è sempre ma siamo fiduciosi, noi saremo aperti ogni giorno fino a Pasqua».