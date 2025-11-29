Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Sabato 29 Novembre 2025

In Bergamasca si scia: aperti Valtorta e Oltre il Colle

NEVE IN MONTAGNA. Da tutta la Lombardia per l’apertura anticipata del comprensorio Valtorta - Piano di Bobbio: in centinaia sabato 29 novembre, per l’apertura delle piste.

Melissa Braka
Melissa Braka
Prima apertura della stagione sciistica bergamasca
Prima apertura della stagione sciistica bergamasca

Fin dalle prime luci dell’alba il parcheggio in località Ceresola, a Valtorta, è stato preso d’assalto. Lunghe file alla biglietteria dello Skipass, con agevolazioni per i residenti della Valle. L’apertura di sabato 29 novembre ha rappresentato anche una grande occasione per le attività commerciali della zona: «Rispetto a l’anno scorso apriamo con una settimana di anticipo, siamo davvero contenti e ci auguriamo una buona stagione - spiega uno dei gestori del rifugio Trifoglio - L’incertezza del clima c’è sempre ma siamo fiduciosi, noi saremo aperti ogni giorno fino a Pasqua».

Tantissimi gli sciatori provenienti da Milano, Lecco e Monza ma anche un buon numero dalla Valle Brembana. L’inaugurazione è avvenuta una decina di giorni d’anticipo rispetto alla stagione scorsa, con quasi tutti i 35 km di piste aperte.

Neve a sufficienza anche a Oltre il Colle, nei pressi della conca dell’Alben, dove è sono stati aperti 3km dei 16 disponibili della pista di fondo, tra le più frequentate della Provincia. Per la discesa sarà necessario aspettare il ponte dell’Immacolata.

La stagione invernale al Monte Pora inizierà invece il 5 dicembre., a Foppolo il 6 dicembre, in attesa della data per Piazzatorre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre il Colle
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Svaghi (generico)
Sport
Sci alpino
Melissa Braka