Inaugurata la passerella dedicata a Dario Acquaroli

Le critiche

L’opera è costata due milioni di euro, metà dei quali finanziati da Regione Lombardia. Per poterla percorrere bisogna però aspettare ancora qualche mese: entro settembre si prevede la fine dei lavori di collaudo, che inizieranno a breve. Un’opera che sicuramente ha fatto parlare di sé e continua a farlo, non solo sui social. C’è chi sostiene l’inutilità del ponte, visto i due già presenti a pochi metri; chi dice che sono «solo soldi spesi inutilmente» e chi crede che l’architettura del ponte non sia coerente con l’ambiente e lo stile circostante. A questo proposito il sindaco ha risposto alle critiche: «Ci tengo a ricordare che alla base dei progetti ci sono persone qualificate, e non scelte a caso, anche se nella foresta fa più rumore un albero che cade piuttosto di mille che crescono. Invito quindi alle critiche costruttive e a limitare gli insulti che purtroppo a volte sono anche molto pesanti».