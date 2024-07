Isola di Fondra, dopo un mese e mezzo riapre la strada interrotta dalla frana

Nel tardo pomeriggio di quel giorno in pochi istanti in località Trabuchello, un camminamento pedonale si è trasformato in una cascata d’acqua. Sfiorata un’abitazione, la frana ha occupato la sottostante provinciale che porta a Branzi, Carona, Valleve e Foppolo. «La strada era stata subito chiusa dalla Provincia – racconta il sindaco Carletto Forchini –. Non avevo mai visto una cosa simile prima di allora. Fortunatamente abbiamo due ponti vicini in zona, uno 500 metri prima della frana e uno 10 metri dopo, uno che va a Isola di Fondra e uno Trabuchello, così abbiamo dirottato il traffico in quelle direzioni per questo periodo di chiusura della provinciale».

«Servono fondi per interventi definitivi»

La viabilità è tornata dunque quella ordinaria. «Servono però altri fondi per sistemare definitivamente le problematiche – continua il sindaco –. Abbiamo già stilato e inviato una scheda Rasda in Regione per un importo di un milione 200mila euro di lavori necessari. Vediamo se arrivano i fondi per sistemare tutto». «Purtroppo – conclude Forchini – questa nostra valle, molto stretta e con le montagne alte attorno che arrivano fino a 1.800 metri a strapiombo sul fiume, negli ultimi tempi sta ospitando questi fenomeni meteorologici estremi e pericolosi. Si tratta di situazioni che non avevamo mai visto prima e che scaricano in pochi minuti tantissima pioggia in aree comunque limitate. Questo da noi può causare conseguenze come la frana del 10 giugno. A volte scendono anche massi grossi. Ed è un problema, anche perché il reticolo idrico minore è affidato ormai ai Comuni. Ma come possiamo fare noi? Non siamo in grado di gestire situazioni di questo tipo».