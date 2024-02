Istituto San Pellegrino in finale nazionale del concorso Cooking Quiz

Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani è tornato per l’ottava edizione. Ideato da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi di fondamentale importanza come la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e la lotta allo spreco alimentare.

Grande soddisfazione per i punteggi ottenuti dai ragazzi dell’Istituto IS «San Pellegrino» di San Pellegrino Terme i: le classi 4B indirizzo enogastronomia e 4H indirizzo pasticceria sono passate alla finale nazionale.

Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi.

I veri protagonisti del format sono gli studenti e le studentesse delle classi quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento. Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la finalissima Nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma.