Jeep si ribalta e rotola lungo un pendio, due soccorsi a Moio de’ Calvi - Foto

All’inizio della strada, in località Roncale Alto, in territorio di Valnegra, è uscito di strada, all’altezza di una curva. La jeep 4X4 si è ribaltata ed è rotolata per una sessantina di metri prima di fermarsi addosso ad alcuni alberi. I due coniugi sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo del mezzo chiamando subito amici e soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – distaccamento di Zogno e squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Bergamo – il Soccorso alpino, un’ambulanza e l’elisoccorso, in codice giallo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno trovato le due persone fuori dall’abitacolo che si stavano facendo accompagnare con una macchina privata all’inizio della strada. I vigili del fuoco hanno subito controllato lo stato delle due persone e li hanno trasportati sull’elisoccorso affidandoli alle cure mediche.