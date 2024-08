La fuga dal gran caldo riempie alberghi e seconde case: le Valli «scoppiano»

Caldo, sole, alberghi e ristoranti pieni, seconde case quasi tutte aperte, fiumi e laghetti presi d’assalto, code sulle strade e un numero interminabile di eventi di tutti i tipi. Sono il mix della settimana di Ferragosto nelle Valli Brembana e Seriana che sta registrando un boom di presenze. Un «assalto» favorito dal gran caldo della città e dalle temperature - almeno quelle serali - più fresche delle località dell’alta valle. Presenze da record a Serina. «Almeno l’80% delle seconde case sono aperte - dicono dalla Pro loco - . Abbiamo avuto un giugno e luglio un po’ sottotono ma ora la ripresa è buona». «Agosto sta registrando un vero boom - dice Elena Riceputi, direttore del consorzio turistico di Visit Brembo -. Dopo un inizio un po’ in sordina le presenze ora sono tante». «Siamo veramente contenti - aggiunge il sindaco di Serina, Michele Villarboito -. In questi giorni avremo in paese circa 15mila persone: alberghi, ristorante, b&b stanno lavorando tutti a pieno regime». Buone anche le presenze nella vicina Oltre il Colle, anche qui con migliaia di alloggi riaperti dai proprietari o affittati.

Le code a San Giovanni Bianco

(Foto di Giovanni Ghisalberti) Buono il movimento di turisti anche a San Pellegrino che giovedì 15 agosto proporra lo spettacolo di fontane danzanti e laser in sostituzione dei fuochi d’artificio (non autorizzati quest’anno per inidoneità dell’alveo del Brembo). Buono l’afflusso al centro di QC Terme, con una media in genere di 600-700 ingressi e punte di mille. Affollate, in questi giorni di grande caldo, le tradizionali mete per rinfrescarsi: la Val Parina tra Camerata Cornello e San Giovanni Bianco, il lago di Cassiglio, le rive del lago di Carona, le cascatelle nei pressi del rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo ma anche, sul fondovalle, la spiaggetta nei pressi del Porto di Clanezzo.

Tantissimi anche gli escursionisti sui sentieri delle Orobie e nei rifugi

In Val Brembana

Buone presenze anche in alta Valle Brembana. «Sia albergo e ristorante sono ormai pieni - dice Silvia Dalle Crode, dell’hotel Pedretti di Branzi -. Ospitiamo famiglie ma anche tante giovani coppie che trascorrono il weekend». «Almeno il 60% delle seconde case è aperto - dice Roberto Piatti, dell’ufficio turistico di Piazzatorre, con tanto movimento in paese». Piazzatorre che richiamerà il 17 e 18 agosto centinaia di appassionati di bike trial per la due giorni del campionato mondiale. Tantissimi anche gli escursionisti sui sentieri delle Orobie e nei rifugi. «Dopo un inizio di agosto un po’ blando ora gli arrivi stanno aumentando», dice Maurizio Nava del rifugio Laghi Gemelli.

Turisti e villeggianti a passeggio per Clusone

In Valle Seriana

In Valle Seriana Ferragosto da tutto esaurito. L’afa della pianura ha invogliato molti a salire verso l’alto e i parcheggi strapieni lo dimostrano: dal laghetto di Valcanale al Passo della Presolana, da Valbondione all’altopiano di Selvino, la montagna si è rivelata ancora una volta la scelta preferita. In Alta Valle, secondo le informazioni fornite da Promoserio, le strutture ricettive sono «quasi ovunque al completo; i ristoranti stanno lavorando molto bene e per Ferragosto sono tutti pieni». Un trend che - dopo un inizio in ritardo - ora permette di guardare avanti con fiducia: «Per settembre si registrano già diverse prenotazioni». Dall’Ufficio turistico di Visit Presolana, a Castione, viene confermato il pienone: «Da un paio di giorni abbiamo registrato un aumento di passaggi di auto, presenze di persone in paese e richieste in ufficio: abbiamo raggiunto sicuramente le 35mila presenze sul territorio».

In Val di Scalve