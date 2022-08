Lacrime a Ubiale per Dimitri Rinaldi, papà di 52 anni morto nello schianto in moto

Un malore, forse, la moto senza controllo e lo schianto contro la parete della montagna: nonostante il tempestivo intervento di altri automobilisti e degli equipaggi sanitari di auto medica ed elisoccorso non c’è stato nulla da fare per Dimitri Rinaldi, di Ubiale Clanezzo. L’uomo, 52 anni, era in sella alla sua moto da strada, una Yamaha R6 nera quando ha avuto un malore, perché questa è l’ipotesi più plausibile, determinata anche dalle testimonianze di chi ha assistito all’incidente. Stando infatti a queste e alla ricostruzione dei militari di Zogno, intervenuti per i rilievi, non ci sarebbero nemmeno segni di frenata sull’asfalto e l’uscita di strada è stata incontrollata e inevitabile.