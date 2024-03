Lavori ai ponti di Sedrina, si viaggerà su una corsia per senso di marcia

Cominceranno la prossima settimana i lavori di adeguamento strutturale del viadotto di Sedrina. Per delineare l’importanza dell’intervento basta qualche numero: 4,5 milioni di euro di quadro economico (finanziamento ottenuto dalla Provincia nell’ambito della messa in sicurezza dei ponti nel Bacino del Po), 240 giorni previsti di lavori , che vedranno tra le altre cose il sollevamento, per quasi due metri, degli «impalcati tampone», da circa 600 tonnellate l’uno.

Gli interventi previsti

Dalla Provincia spiegano che l’intervento «comporterà nella prima fase la chiusura della carreggiata in direzione Bergamo, con formazione di una corsia per senso di marcia sul lato opposto del viadotto; nella seconda fase verrà invertita la viabilità in modo da consentire la realizzazione dei lavori sulla carreggiata in direzione Valle Brembana».