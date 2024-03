Lo straordinario video del volo dell’aquila sulle Orobie premiato negli Usa

L’aquila che si posa su uno sperone di roccia, a 2.200 metri, sulle Orobie dell’alta Valle Brembana. Un video straordinario, di pochi secondi, quello girato dal fotografo naturalista Baldovino Midali di Branzi due anni fa . Quel video domenica 24 marzo è stato premiato dall’ azienda californiana GoPro , conosciuta per le sue apparecchiature fotografiche utilizzate soprattutto per immagini d’avventura.

L’azienda premia periodicamente anche i video migliori, selezionandoli tra le migliaia che gli arrivano da professionisti di tutto il mondo. «Una grande soddisfazione - dice Midali - che riconosce il valore della mia passione che mi accompagna da una vita». Il video è frutto di ricerche, appostamenti continui, ed è stato realizzato grazie a una speciale funzione della GoPro che scatta (simile a una fototrappola) nel momento in cui avverte soggetti in movimento. La grande intuizione di Baldovino Midali è stata anche quella di cercare con pazienza e individuare il posatoio d’alta quota dell’aquila. Installando di notte la GoPro.

«Occorre non farsi vedere - dice Midali - perché l’aquila non va assolutamente disturbata. Il video è sicuramente spettacolare, uno dei pochi sugli animali premiati dall’azienda. Che, prima di pubblicare i vincitori, si accerta dell’autenticità del filmato». In poche ore di pubblicazione il video di Midali è già stato visualizzato sulla pagina Instagram dell’azienda (20 milioni di followers) da oltre mezzo milione di persone. Il video è visionabile anche sul sito dell’azienda e presto sul canale youtube.