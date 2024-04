L’orologio da 400 chili e quello datato 1400: il fascino del tic-tac

Rintocchi che si sovrappongono ad ogni ora e persino mezz’ora, tic tac più o meno intensi, drin drin di vecchie sveglie a carica manuale, ma anche campane e campanelli dai suoni imponenti. Un’esperienza immersiva e sensoriale tra centinaia di lancette e ingranaggi che ruotano e scandiscono il passare del tempo in un’epoca in cui spopolano touch screen e orologi digitali fa rimbalzare indietro nel tempo. Oltrepassando un vecchio portone all’inizio di via IV Novembre, a Sedrina, si può visitare l’esposizione permanente di orologi da campanile e da torre (ma non solo) dei fratelli Ivano e Mauro Sonzogni, orologiai sedrinesi da tre generazioni, titolari del «Centro dell’arte orologiaia» ad Almè, che hanno seguito le orme di nonno Battista e di papà Antonio. Dopo tre anni di lavori, ha aperto al pubblico domenica scorsa un’esposizione permanente che mette in mostra una collezione di 55 orologi da campanile, tutti restaurati e funzionanti, ma anche orologi del periodo napoleonico, carillon, strumentazioni, orologi a pendolo, banchi da lavoro e una vasta raccolta di libri sull’orologeria.