Lotta al bostrico, Branzi capofila: verrà piantumato l’abete di Douglas

Colpiti 2400 ettari in Lombardia

«Il nostro territorio - ha detto il vicesindaco Curti - ha pendenze fortissime, dove è difficile spesso intervenire per il recupero del legname schiantato. Gli elicotteri non possono sorvolare con i tronchi sopra i fili dell’alta tensione, e non sempre è facile, per l’orografia, realizzare strade rurali. E là dove le strade potrebbero essere costruite per arrivare a recuperare gli alberi malati, è la burocrazia e la lentezza che ci si mettono di ostacolo. Strade di questo tipo da noi sono spesso l’unica soluzione: perché gli elicotteri non possono volare sui fili dell’alta tensione e i costi, peraltro, sarebbero spaventosi». Altissimi - è stato detto durante il vertice in municipio e poi sul territorio - i rischi idrogeologici e di sicurezza per le persone e le strade a cui si andrà incontro nei prossimi anni se non si riuscirà a intervenire il prima possibile: gli alberi uccisi dal bostrico cadono su un territorio in forte pendenza, rischiano di cadere su abitati e strade, trascinando con sé anche massi.